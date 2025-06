Kings of Convenience al No Borders Music Festival 3 agosto 2025

loro avventura musicale negli anni ’90, portando un sound intimo e raffinato che ha conquistato fan in tutto il mondo. Il loro stile unico e le melodie delicate si presenteranno al pubblico del No Borders Music Festival, regalando un’esperienza indimenticabile tra le vette dell’Altopiano del Montasio. Non perdete questa straordinaria occasione di ascoltare dal vivo i Kings of Convenience, il duo che ha ridefinito il panorama indie pop internazionale.

Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00. I Kings of Convenience sono un duo indie pop formatosi a Bergen, in Norvegia, quando Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, entrambi classe 1975, si incontrano durante le scuole superiori. Iniziano la scalata al successo nel 1999 esibendosi a vari festival europei estivi. Nel 1999 firmano un contratto con l’etichetta americana Kinderscore con cui pubblicano l’album di debutto, ‘ Kings of Convenience’ (1999), che però viene rilasciato solo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025

