Kevin Spacey verrà premiato all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione

Kevin Spacey, celebre attore premio Oscar, sarà protagonista all’Italian Global Series Festival tra Rimini e Riccione, ricevendo il prestigioso Maximo Excellence Award per la sua interpretazione rivoluzionaria in House of Cards. Un’occasione unica per celebrare il talento internazionale e scoprire nuovi approfondimenti sulla sua carriera. L’evento si preannuncia imperdibile: ecco perché non puoi perdere questa straordinaria manifestazione che unisce star di fama mondiale e appassionati di cinema.

Rimini, 12 giugno 2025 – Kevin Spacey sarà ospite d’onore all’ Italian Global Series Festival, in programma dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione. L’attore statunitense, due volte premio Oscar, riceverà il premio Maximo Excellence Award lunedì 23 giugno al Teatro Galli di Rimini “per la sua interpretazione rivoluzionaria in House of Cards”, l’acclamata serie tv andata in onda per sei stagioni tra il 2013 e il 2018. È inoltre prevista una conferenza con l'attore mercoledì 25 giugno a Riccione. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse, Marco Spagnoli. Spacey, due volte premio Oscar e vincitore di un Golden Globe, è stato uno dei primi attori hollywoodiani a guidare una serie tv di lunga durata, segnando – si legge nelle motivazioni – un momento pionieristico e aprendo la strada a un nuovo standard narrativo ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kevin Spacey verrà premiato all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione

