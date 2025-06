Kevin Spacey sarà premiato con il Maximo Excellence Award all' Italian Global Series Festival

Kevin Spacey, protagonista di House of Cards, sarà onorato con il prestigioso Maximo Excellence Award all'Italian Global Series Festival, che si svolgerà dal 21 al 28 giugno tra Riccione e Rimini. La notizia, annunciata dal direttore artistico Marco Spagnoli, ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di cinema e serie TV. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza di Spacey nel panorama internazionale, celebrando il suo talento e il suo contributo al mondo dello spettacolo.

