Kevin De Bruyne è un giocatore del Napoli E subito la sua statuina finisce sul presepe

Il Natale si arricchisce di un tocco di calcio con l’arrivo della statuina di Kevin De Bruyne nel presepe del Napoli. Il celebre artigiano di San Gregorio Armeno, Genny Di Virgilio, ha dato vita a questa speciale creazione, celebrando così il trasferimento del centrocampista belga. Un connubio tra tradizione e passione sportiva che rende il presepe ancora più unico e affascinante. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa innovativa novità natalizia.

Il centrocampista belga Kevin De Bruyne, oggi, è diventato ufficialmente un calciatore del Napoli. L'artigiano di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio ha prontamente creato la sua statuina del presepe.

