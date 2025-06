Kevin De Bruyne è del Napoli | l' arrivo a Villa Stuart i tifosi impazziscono | VIDEO

L’arrivo di Kevin De Bruyne a Villa Stuart ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, impazienti di vederlo ufficializzare il suo passaggio in azzurro. La stella belga, considerata uno dei migliori centrocampisti al mondo, sta per scrivere un nuovo capitolo in Serie A, portando talento e magia sul campo. Chi è KDB? Scopriamo insieme il volto di questo colpo dell’estate che promette di rivoluzionare il calcio italiano.

Nel video di Caravaggio Media, l'arrivo di Kevin De Bruyne a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di firmare per il Napoli. Tantissimi i tifosi azzurri ad attendere il calciatore. Chi è KDB Kevin De Bruyne è il colpo dell'estate in serie A. Ha incantato la Premier League per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Kevin De Bruyne è del Napoli: l'arrivo a Villa Stuart, i tifosi impazziscono | VIDEO

