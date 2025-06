Kevin De Bruyne al Napoli | è ufficiale abbraccio con Conte e messaggi da Dybala

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli segna un’epoca nuova nel calcio italiano: il centrocampista belga, tra i più talentuosi degli ultimi anni, abbraccia la Serie A dopo una carriera davvero stellare a Manchester. L’arrivo di De Bruyne, celebrato dall’abbraccio con Conte e dai messaggi di Dybala, promette di rivoluzionare la nostra amata lega. Un colpo da sogno che fa sognare tifosi e appassionati…

Il colpo dell'estate è servito. Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti dell'ultimo decennio, lascia la Premier League dopo dieci anni con la maglia del Manchester City e sbarca in Serie A, al Napoli di Antonio Conte. L'annuncio è arrivato nella mattinata di oggi attraverso il profilo ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha pubblicato una foto insieme al giocatore scrivendo: "Benvenuto Kevin!"

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

Pagina 3 | De Bruyne-Napoli, è ufficiale: i dettagli del primo grande colpo per Conte Si legge su tuttosport.com: Il fantasista belga il 28 giugno compirà 34 anni e lascia dopo dieci stagioni il Manchester City che ha guidato a una scalata al top del livello mondiale, giocando in totale 422 partite tra Premier e ...