Kevin De Bruyne al Napoli arriva la statuina di Genny Di Virgilio

L’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli segna l’inizio di una nuova era per il club, e a celebrare questo grande momento arriva anche la statuina di Genny di Virgilio, simbolo di passione e orgoglio partenopeo. Con il suo talento e la sua grinta, il centrocampista belga promette di infiammare i tifosi e portare il Napoli ai vertici del calcio italiano. Il sogno azzurro si avvera: preparatevi a vivere un’altra stagione spettacolare.

Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista belga è arrivato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche di rito presso la clinica Villa.

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

