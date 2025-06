Kevin Abosch a Brera. Tra Odissea nello spazio e sperimentazione di IA. Viaggio nel nuovo cosmo.

Kevin Abosch a Brera trasporta lo spettatore tra l'odissea nello spazio e la sperimentazione di intelligenza artificiale, un viaggio nel nuovo cosmo dell’immaginario digitale. Sul grande ledwall di Palazzo Citterio, immagini di Parallax sfidano la percezione, evocando strumenti e frammenti misteriosi che invitano a riflettere su ciò che stiamo realmente guardando. Un’opera che invita a svelare i confini tra realtà e tecnologia, lasciandoci con una domanda: cosa ci riserva il futuro dell’arte?

Viene proprio da chiedersi, che cosa stiamo guardando? Sul grande ledwall al piano terra di Palazzo Citterio scorrono immagini di Parallax (parallasse), evocano strumenti, relitti, frammenti familiari che pare di riconoscere ma non sono classificabili. Kevin Abosch (1969), tra i pionieri nell'uso dell' intelligenza artificiale in ambito artistico e creativo, presenta la sua opera, una meditazione visiva sul rapporto tra percezione, tecnologia e identità, "creata apposta per questo ambiente e che sarà aggiornata ogni due settimana" a discrezione di Abosch. Gli "oggetti scorrono ad alta velocità, ciò dà potenza all'opera", spiega l'artista.