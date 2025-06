KDB-day | visite mediche terminate ora alla Filmauro per la firma del contratto

Il conto alla rovescia per il grande colpo di mercato del Napoli si fa più intenso: Kevin De Bruyne ha concluso le visite mediche e si prepara a mettere la firma sul contratto con il club azzurro. L’arrivo dell’indiscusso talento belga, sognato da milioni di tifosi, segna un nuovo capitolo nella storia partenopea. Resta ora solo l’ufficialità per vedere il grande centrocampista in azione alla guida di Antonio Conte.

Si attende l'ufficialità del belga al Napoli di Antonio Conte. Kevin De Bruyne è arrivato stamane in Italia con volo privato. Come raccontato da SkySport,

