Katy Perry e Orlando Bloom sarebbero in crisi nera | Per separarsi stanno solo aspettando che lei finisca il tour

Rumors infuocati scuotono il mondo dello spettacolo: Katy Perry e Orlando Bloom, coppia dal 2017 e genitori di una dolce bambina, sembrano essere in crisi profonda. La stampa americana svela che la loro distanza cresce e che il divorzio potrebbe essere imminente, con la fine del tour come possibile momento di separazione. Un’epoca di sfide e cambiamenti per due star che hanno conquistato il cuore di molti, lasciando spazio all’incertezza sul loro futuro insieme.

La popstar e l'attore, legati dal 2017 e genitori di una bambina, secondo la stampa americana sarebbero a un passo dal divorzio: «Trascorrono sempre piĂą tempo separati. Non è un segreto che da tempo hanno dei problemi. Tutti intorno a loro lo sanno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Katy Perry e Orlando Bloom sarebbero in crisi nera: «Per separarsi stanno solo aspettando che lei finisca il tour»

