Kate Middleton la principessa che con un paio di tacchi infrange i protocolli… di sicurezza

Kate Middleton, la principessa che con un paio di tacchi infrange i protocolli di sicurezza, dimostra che lo stile può essere più forte delle regole. Indossando un elegante power suit blu di McQueen e scegliendo tacchi a spillo invece di scarpe basse, sfida le aspettative e cattura l’attenzione di tutti. La sua scelta audace ci ricorda che spesso bisogna seguire il cuore, anche quando le circostanze suggeriscono cautela. Un esempio di eleganza e coraggio da ammirare.

Kate Middleton rischia uno scivolone sui tacchi nel nuovo museo V&A a Londra Riporta msn.com: I responsabili del V&A East Storehouse l’avevano avvertita: le superfici del nuovo museo sono ricoperte da griglie di metallo.