Kate Middleton il tailleur è perfetto Ma scivola su un dettaglio

Kate Middleton, simbolo di eleganza senza tempo, torna sotto i riflettori con il suo outfit impeccabile per l'apertura del nuovo V&A East Storehouse. Tuttavia, anche i look più raffinati possono svelare dettagli inaspettati. Questa volta, un particolare delle sue scarpe ha catturato l'attenzione, dimostrando che anche i piccoli tocchi possono fare la differenza nel mondo della moda e dell'etichetta. Un episodio che invita a riflettere sull'equilibrio tra stile personale e rispetto delle regole.

Kate Middleton è tornata alla ribalta con il suo primo impegno ufficiale dopo le vacanze di metà semestre, sfoggiando un look impeccabile per la visita al nuovo V&A East Storehouse di Londra. Ma nonostante l’eleganza assoluta, un dettaglio del suo outfit ha fatto storcere il naso agli osservatori più attenti: la scelta delle scarpe ha infranto — almeno formalmente — il dress code del museo. La principessa del Galles, 43 anni, è apparsa raggiante in un tailleur pantalone blu navy firmato Alexander McQueen, abbinato a un top bianco a barchetta, cintura in tinta e una collana a catena dorata di Laura Lombardi. 🔗 Leggi su Panorama.it