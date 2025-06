Kate Middleton e le scarpe proibite | la principessa rompe il dress code con eleganza

Kate Middleton ha lasciato il segno ancora una volta, rompendo con il dress code con grazia e stile impeccabile. Il 10 giugno 2025, durante la sua visita al V&A East Storehouse di Londra, la principessa del Galles ha sfidato le regole del museo indossando scarpe col tacco, eleganti e sofisticate, nonostante le indicazioni di preferire calzature più comode. Una scelta che ha dimostrato come stile e personalità possano convivere con rispetto per le regole, segnando un nuovo capitolo di eleganza audace e consapevole.

Kate Middleton ha lasciato il segno. Il 10 giugno 2025, alla sua prima apparizione pubblica dopo la pausa scolastica dei figli, la principessa del Galles ha visitato il nuovo V&A East Storehouse di Londra con un completo blu royal coordinato a eleganti scarpe col tacco – nonostante le indicazioni del museo di preferire calzature basse sul pavimento in griglia metallo. Una scelta che ha catturato tutte le attenzioni, dimostrando che stile e determinazione possono andare anche oltre le raccomandazioni più pratiche. Un completo sofisticato per un ambientazione urbana. La principessa in royal blu Per l'occasione, Kate Middleton ha scelto un tailleur blu Alexander McQueen dal taglio impeccabile, con blazer strutturato e pantaloni a sigaretta (i completi della maison costano circa 1.