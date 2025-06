Kate Middleton e le scarpe proibite | la principessa rompe il dress code con eleganza

stile e personalità possono superare le regole con grazia e sensibilità. Kate Middleton, ancora una volta, si conferma icona di eleganza e autenticità, ispirando molti a seguire il proprio istinto senza rinunciare alla classe. La sua scelta audace riaccende il dibattito sul dress code e sulla libertà di espressione nella moda reale.

Kate Middleton ha lasciato il segno. Il 10 giugno 2025, alla sua prima apparizione pubblica dopo la pausa scolastica dei figli, la principessa del Galles ha visitato il nuovo V&A East Storehouse di Londra con un completo blu royal coordinato a eleganti scarpe col tacco – nonostante le indicazioni del museo di preferire calzature basse sul pavimento in griglia metallo. Una scelta che ha catturato tutte le attenzioni, dimostrando che stile e determinazione possono andare anche oltre le raccomandazioni più pratiche. Un completo sofisticato per un ambientazione urbana. La principessa in royal blu Per l’occasione, Kate Middleton ha scelto un tailleur blu Alexander McQueen dal taglio impeccabile, con blazer strutturato e pantaloni a sigaretta (i completi della maison costano circa 1. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Kate Middleton e le scarpe “proibite”: la principessa rompe il dress code (con eleganza)

