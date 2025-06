kate e william pronti al peggio re carlo e il cancro la notizia che fa paura

Le notizie che circolano su Re Carlo III scuotono il Regno e il mondo intero. Secondo fonti affidabili, la diagnosi di un tumore incurabile rappresenta una sfida drammatica per il sovrano di 76 anni, che affronta con coraggio e determinazione questa difficile battaglia. In un contesto di incertezza, emergono le esigenze di una famiglia reale sotto pressione, mentre il futuro del regno si fa ancora più incerto.

Secondo fonti americane e britanniche, la malattia di Re Carlo III sarebbe più grave del previsto. Come riportato da testate come il Daily Telegraph, Perez Hilton e Radar Online, al sovrano 76enne è stato diagnosticato un tumore incurabile, non trattabile con le terapie oggi disponibili. La diagnosi risale al febbraio 2024, periodo da cui il monarca si sottopone a trattamenti sempre più invasivi, continuando tuttavia a non rinunciare ai suoi doveri ufficiali. Il prossimo grande appuntamento istituzionale sarà il Trooping the Colour, previsto per sabato 14 giugno. Si tratta della tradizionale parata militare che celebra simbolicamente il compleanno del sovrano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it