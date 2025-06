Karsten Warholm strabilia e prende a sberle il record del mondo dei 300 ostacoli

Karsten Warholm ha sbalordito il mondo battendo il record del mondo nei 300 ostacoli, una disciplina ora ufficialmente riconosciuta da World Athletics. Questa svolta ha rivoluzionato l’atletica, aprendo nuove possibilità e sfide per gli atleti di tutto il pianeta. Con ogni gara, Warholm e i suoi rivali stanno riscrivendo i limiti della velocità e della resistenza, portando questa affascinante specialità a un livello mai visto prima. Per il futuro, le sorprese sono garantite.

Da ormai tre mesi i 300 metri ostacoli sono una specialitĂ riconosciuta ufficialmente da World Athletics, la Federazione Mondiale di atletica leggera. Una piccola rivoluzione per l’universo delle cosiddette barriere lunghe, che ha indubbiamente aperto uno scenario interessante per diversi atleti e che ha comportato l’inserimento di questa disciplina in alcuni meeting di primaria importanza e l’istituzione di un ranking internazionale. Per il momento questa specialitĂ si alternerĂ con i 400 ostacoli, tanto da formare una classifica combinata in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karsten Warholm strabilia e prende a sberle il “record del mondo” dei 300 ostacoli

Warholm il marziano: l'uomo dei Lego in dieci punti Da gazzetta.it: Non è alto, non è grosso: è un fenomeno.