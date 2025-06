Kaitlin olson e la sua richiesta prima di firmare con abc | il dietro le quinte di high potential

Kaitlin Olson, star brillante di "High Potential", ha richiesto un ruolo che riflettesse la sua versatilità e il suo talento unico. Prima di firmare con ABC, ha voluto assicurarsi che il personaggio di Morgan fosse autentico e coinvolgente, desiderando portare sullo schermo una figura complessa e fuori dal comune. Scopriamo insieme il dietro le quinte di questa serie di successo, tra scelte creative e passioni dell’attrice, in un viaggio che rivela i segreti di una produzione avvincente.

La serie televisiva High Potential, trasmessa sulla rete ABC, ha riscosso un notevole successo fin dalla prima stagione, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. Basata sullo show francese HPI, questa commedia nera con elementi crime si distingue per il suo approccio fuori dagli schemi e per la presenza di personaggi carismatici. La protagonista, interpretata dall’attrice Kaitlin Olson, è Morgan, una donna eccentrica con un’intelligenza superiore alla media che, grazie al suo acuto senso dell’osservazione, aiuta le forze dell’ordine a risolvere casi complessi. L’articolo analizza i motivi del successo della serie, l’importanza della scelta di girare in California e le prospettive per la seconda stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it