Kaia Gerber diventa la musa di Givenchy nella prima campagna di Sarah Burton

l'energia vibrante di una giovane star come Kaia Gerber, la moda si rinnova, celebrando la forza e l’individualità delle donne. In questa prima campagna di Sarah Burton per Givenchy, ogni dettaglio trasmette un messaggio di empowerment e innovazione, inaugurando una stagione di grande ispirazione e audacia. La moda, ora più che mai, diventa un modo per raccontare storie di empowerment femminile, e Kaia ne è la perfetta interprete.

C'è un'energia nuova che attraversa la moda, e questa stagione passa dalle mani — e dallo sguardo — di Sarah Burton, che firma la sua prima campagna per Givenchy con una scelta narrativa precisa: raccontare la forza creativa della collaborazione tra donne. A interpretarla, una delle figure più emblematiche della nuova generazione fashion: Kaia Gerber. Kaia Gerber è il volto della nuova era Givenchy: una campagna che parla al femminile. Dopo ventisei anni da Alexander McQueen, Burton prende le redini di una delle maison più storiche del lusso francese con l'intento dichiarato di costruire un nuovo linguaggio.

