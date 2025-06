Juventus Women delusione per due bianconere | niente Europeo! Bennison invece c’è

La Juventus Women attraversa un momento di luci e ombre: mentre Bennison si guadagna la convocazione per l'Europeo, due bianconere devono accettare con delusione l'esclusione. Con le Nazionali europee che iniziano a svelare le proprie scelte, il futuro delle nostre campionesse si prospetta ricco di emozioni e sfide. Ecco cosa ci riserva questa estate di calcio femminile, tra attese e sorprese.

Tra queste non ci sarà però Paulina Krumbiegel, come prevedibile non convocata dalla Germania nonostante, recentemente, fosse stata presa in considerazione dal ct Wuck. A sorprendere è piuttosto la mancata convocata di Emma Kullberg con la Svezia dopo una stagione da protagonista assoluta in bianconero.

