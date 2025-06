Juventus Under 17 svelato l’avversario per la semifinale della Final Four! Ecco quando si giocherà | data e dove seguire il match

La Juventus Under 17 si prepara a vivere un emozionante momento di battaglia nella semifinale della Final Four, affrontando il temuto Milan. Dopo aver superato con determinazione il Cagliari nei quarti, i giovani bianconeri sono pronti a sfidare i rossoneri in una sfida che promette spettacolo e passione. Scopri quando, dove e come seguire questa sfida cruciale che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di successi per la nostra cantera.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, sarà un big match in semifinale della Final Four: ecco chi affronteranno i bianconeri e come seguire la partita. I dettagli. Dopo aver annientato il Cagliari nel ritorno dei quarti di finale, la Juventus Under 17 di Cioffi ha centrato la qualificazione alla Final Four nazionale che si terrà tra Frosinone e Latina. I bianconeri incontreranno in semifinale il Milan che, nonostante la sconfitta per 3-2 con l’ Empoli, si è qualificato per via del miglior piazzamento in graduatoria. La semifinale della Juventus Under 17 contro i rossoneri si terrà il 1806 e potrà essere seguita su Vivo Azzurro TV. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 17, svelato l’avversario per la semifinale della Final Four! Ecco quando si giocherà : data e dove seguire il match

