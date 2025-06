Juventus scatenata | Tudor vuole il ritorno del Campione del Mondo

La Juventus è in piena esplosione di energia: Tudor punta a rinforzare la squadra con un ritorno il campione del mondo, mentre la spedizione americana segna l’inizio di una nuova avventura. Dopo settimane di incertezze, il tecnico croato è stato riconfermato, pronto a guidare i bianconeri verso nuovi trionfi. L’estate si fa scoppiettante, tra mercato e preparazione per il futuro: la Vecchia Signora vuole riconquistare il suo splendore, e tutto è possibile.

La Juventus accende il mercato estivo, non solo con i calciatori, anche con le figure che serviranno a Igor Tudor in panchina La spedizione americana è appena cominciata. La Juventus giocherà il Mondiale per club negli States, per poi preparare la nuova stagione. Igor Tudor è stato confermato, dopo settimane di indecisione e cambiamenti dirigenziali. Nello staff di Tudor anche un campione del Mondo (ANSA) Calciomercato.it Il mister, dopo l’ultima giornata disputata contro il Venezia, è stato molto chiaro. Sarebbe andato in America solo se avesse avuto la conferma per la prossima stagione. E così è stato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it