Juventus | Santiago Castro nuova pista

La Juventus cerca di reinventarsi e rafforzare il reparto offensivo con idee fresche e audaci. Tra le possibili novità, spunta il nome di Santiago Castro, giovane talento del Bologna classe 2004, che si è già messo in mostra con 8 gol e 5 assist nella stagione 2024-25. Questa nuova pista potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro della squadra, aprendo scenari interessanti per i prossimi mesi di mercato.

Castro, un nome nuovo per l’attacco La Juventus sta esplorando nuove opzioni per rafforzare il suo reparto avanzato, e Santiago Castro, giovane attaccante del Bologna, è l’ultima idea. Il classe 2004, autore di 8 gol e 5 assist nella stagione 2024-25, si è imposto come uno dei talenti più promettenti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Santiago Castro, nuova pista

In questa notizia si parla di: castro - juventus - santiago - pista

Castro Juventus, i bianconeri non mollano il gioiello del Bologna! L’attaccante scala posizioni: possibile assalto in estate. Novità - Castro, il gioiello del Bologna, continua a far sognare la Juventus. I bianconeri non mollano la pista e si preparano a un possibile assalto in estate, sfidando anche l’Inter.

Juventus, occhi su Santiago Castro per l’attacco: primi contatti con l’entourage | Calciomercato; Mercato Juve: per l’attacco idea Castro. Sempre più fredda la pista David; Sportmediaset - Juventus, piace Castro per l'attacco: primi contatti con l'agente del giocatore.

Castro Juventus (Gazzetta): c’è anche il bolognese nella lista degli obiettivi per l’attacco! Tutti gli aggiornamenti Si legge su juventusnews24.com: Castro Juventus (Gazzetta dello Sport): c’è anche il bolognese nella lista degli obiettivi per rinforzare il reparto d’attacco!