Juventus Perin verso l’addio?

Il futuro di Mattia Perin potrebbe prendere una direzione sorprendente: il portiere, insoddisfatto della sua stagione alla Juventus, sembra pronto a cercare nuove sfide. Con il desiderio di mettersi in mostra come titolare, il Milan si fa avanti come una possibile meta, offrendo al numero uno un’occasione per rilanciarsi e confermarsi tra i grandi. La questione si fa calda: sarà questa la svolta tanto attesa?

Perin: il Milan nel suo futuro? Mattia Perin ha chiesto di lasciare la Juventus, deluso da una stagione trascorsa troppo spesso in panchina. Come riportato da Giovanni GuardalĂ su Sky Sport, il portiere desidera un club che gli garantisca la titolaritĂ . Il Milan rappresenta un’opzione concreta, soprattutto per la presenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Perin verso l’addio?

In questa notizia si parla di: perin - juventus - addio - milan

All-in Svilar, ma la Roma segue Perin: futuro alla Juventus mai così in bilico - Con una lotta serrata per un posto in Champions, la Roma si prepara all'ultima sfida di Serie A, mentre le incertezze sul futuro di Perin alla Juventus si intensificano.

Perin al Milan con Allegri? Un'ipotesi clamorosa scuote il futuro del portiere! Da pilastro della Juve a possibile titolare rossonero in caso di addio a Maignan. #juve #juventusnews24 #Perin #Juventus #Milan #Calciomercato #SerieA #mattiaperin Vai su X

'Addio Perin!' proposta shock del Milan, guardate chi vogliono darci in cambio! LO SCAMBIO https://blstg.news/eP9C/ Vai su Facebook

Juve, Perin valuta l’addio? Il Milan ci pensa; Perin Milan, ipotesi per il futuro: lo vuole Allegri; Gazzetta - Perin ha chiesto la cessione: contatti col Milan, le opzioni per il futuro del portiere della Juventus.

Juve, Perin valuta l’addio? Il Milan ci pensa Segnala msn.com: Il club prima però dovrà pensare al Mondiale per club che inizierà ufficialmente...