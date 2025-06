Juventus obbiettivi di mercato

La Juventus sta entrando nel vivo della campagna di mercato per la stagione 2025-26, con un occhio attento ai giovani talenti italiani e stranieri. Tra i nomi caldi spicca Santiago Castro, promettente attaccante argentino del Bologna, classe 2004, che potrebbe rafforzare l’attacco bianconero. Ma quali altre mosse ha in mente la Vecchia Signora per consolidare la sua competitività ? Scopriamolo insieme, perché il futuro della Juventus si costruisce ora.

Mercato: si entra nel vivo, Castro e giovani italiani sotto osservazione La Juventus pianifica un mercato mirato per la stagione 2025-26, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e competere su tutti i fronti. Santiago Castro, giovane attaccante argentino del Bologna, è il nome nuovo per l’attacco. Classe 2004, Castro ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, obbiettivi di mercato

