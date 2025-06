Juventus non solo Vlahovic | altri quattro bianconeri si alleneranno nel giorno libero domani alla Continassa Ecco chi sono le novità

La Juventus, pronta alla partenza per gli Stati Uniti e al Mondiale per Club, sorprende i tifosi con una novità: oltre a Vlahovic, altri quattro bianconeri si alleneranno domani alla Continassa, nonostante il giorno di riposo. Un segnale di grande determinazione e ambizione da parte della squadra, che punta a mantenere alta la forma in vista delle sfide internazionali. Scopriamo chi sono questi dediti alla preparazione.

Juventus, non solo Vlahovic: anche altri quattro bianconeri si alleneranno nel giorno di riposo domani alla Continassa. Chi sono. Nella giornata di domani la Juventus godrà di un giorno di riposo, alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, dove i bianconeri prenderanno parte al Mondiale per Club. Nonostante ciò, però, cinque giocatori si alleneranno comunque alla Continassa per proseguire la loro preparazione verso la manifestazione internazionale. Come appreso da , stiamo parlando di Vlahovic, Gatti, Rouhi, Cambiaso e Conceicao, che sono tornati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali e domani sosterranno un allenamento in più a Torino per recuperare la seduta in meno che hanno rispetto ai compagni di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, non solo Vlahovic: altri quattro bianconeri si alleneranno nel giorno libero domani alla Continassa. Ecco chi sono, le novità

Allenamento Juve, il report del terzo giorno di lavoro in vista del Mondiale per Club: ecco su cosa si sono focalizzati i bianconeri! Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale - La Juventus prosegue con determinazione la preparazione in vista del Mondiale per Club: il terzo giorno di allenamenti ha visto i bianconeri concentrarsi su esercizi di forza e resistenza, fondamentali per affrontare al meglio la competizione internazionale.

Nazionali | I bianconeri in campo il 7 giugno Due sfide in programma nella giornata di oggi, sabato 7 giugno 2025, per i giocatori bianconeri convocati dalle rispettive nazionali. Tempo di qualificazioni ai Mondiali del 2026 per la Serbia di Dusan Vlahovic, impe Vai su Facebook

