Juventus i convocati per il Mondiale per club | torna Bremer

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo internazionale, con la convocazione di Bremer che riaccende l’entusiasmo tra i tifosi. Dopo un campionato difficile, i bianconeri puntano tutto sulla grinta e sul talento per conquistare il Mondiale per club. La sfida contro l’Al-Ain rappresenta un’occasione imperdibile per dimostrare il valore della squadra. Rimanete con noi per scoprire come si svilupperà questa avventura a Washington.

Inizierà nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno l'avventura della Juventus al Mondiale per club. I bianconeri, reduci dal quarto posto in campionato, affronteranno alle 3 italiane (21 locali) all'Audi Field di Washington l'Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti. La formazione di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Juventus, i convocati per il Mondiale per club: torna Bremer

In questa notizia si parla di: juventus - mondiale - club - convocati

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

I convocati di #Tudor per il Mondiale per Club, sabato partenza per gli USA: #FinoAllaFine #Juventus Vai su X

? CONVOCATI DELLA JUVENTUS AL MONDIALE PER CLUB: - Portieri: Di Gregorio, Garofani, Pinsoglio, Daffara. - Difensori: Alberto, Bremer, Cambiaso, Rugani, Gatti, Gil, Kalulu, Kelly, Rouhi, Savona. - Centrocampisti: Adžic, Douglas Luiz, Kostic, Koop Vai su Facebook

Juve, i convocati per il Mondiale per Club: Bremer e Milik in lista, quanti giovani della Next Gen!; Mondiale per Club 2025, i giocatori convocati di tutte le squadre; Juve, i convocati per il Mondiale per Club.

Juventus, i convocati per il Mondiale per Club 2025: dentro Kostic, Rugani e Bremer Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.