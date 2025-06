Juventus i convocati di Tudor per il mondiale per club

L’attesa è finita: Igor Tudor ha ufficialmente annunciato la lista dei convocati della Juventus per il Mondiale per Club. Tra conferme e novità, i tifosi possono sognare grandi imprese e momenti indimenticabili. Scopriamo insieme i talenti scelti dal tecnico croato per questa sfida internazionale che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia bianconera. La formazione è pronta a sorprendere e conquistare...

La lista dei nomi convocati da Tudor Igor Tudor ha diramato l’elenco dei convocati per il Mondiale per Club: Portieri: Di Gregorio, Garofani, Pinsoglio, Daffara Difensori: Carlos Alberto, Bremer, Cambiaso, Rugani, Gatti, Gil, Kalulu, Kelly, Rouhi, Savona Centrocampisti: Adži?, Douglas Luiz, Kosti?, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Owusu, Thuram, Turco Attaccanti: Anghelé, Cudrig, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, i convocati di Tudor per il mondiale per club

In questa notizia si parla di: tudor - convocati - mondiale - club

Convocati Juve per l’Udinese: la decisione ufficiale su Koopmeiners e Gatti. In tre tornano a disposizione, la lista completa di Tudor - La Juventus ha annunciato i convocati per la sfida contro l’Udinese, valida per la 37ª giornata di Serie A 2024/25.

I convocati di #Tudor per il Mondiale per Club, sabato partenza per gli USA: #FinoAllaFine #Juventus Vai su X

Milik e Bremer convocati per il Mondiale per Club È stata diramata la lista ufficiale dei calciatori convocati da Igor Tudor per il FIFA Club World Cup, meglio noto come Mondiale per Club Il tecnico bianconero avrà a disposizione anche Milik e Bremer, c Vai su Facebook

Juventus, presentata la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Bremer e Milik, l'elenco completo dei giocatori selezionati da Tudor; I convocati della Juve al Mondiale per Club, c'è Bremer: Tudor chiama anche 9 ragazzi della Next Gen; Juve, i convocati per il Mondiale per Club: Bremer e Milik in lista, quanti giovani della Next Gen!.

Juventus, i convocati per il Mondiale per Club 2025: dentro Kostic, Rugani e Bremer Si legge su msn.com: Fresco di conferma anche per la prossima stagione, Igor Tudor ha diramato le convocazioni per il Mondiale per Club, competizione che prenderà il via il 15 giugno negli Stati Uniti e che vedrà la Juven ...