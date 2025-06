Juventus Elkann alla Continassa | ecco con chi ha parlato

La Juventus si prepara con entusiasmo al Mondiale per Club, ma l’attenzione si concentra anche sugli incontri che rafforzano lo spirito di squadra. Nei giorni scorsi, Elkann si è recato alla Continassa, incontrando figure chiave e parlando con personaggi influenti del club. Un momento importante che testimonia l’impegno della dirigenza nel cammino verso il successo internazionale. Scopriamo insieme con chi ha dialogato e quali sono le sfide che aspettano i bianconeri.

La Juventus è pronta per il Mondiale per Club. Prima dell`allenamento di ieri c`è stato un incontro importante per la squadra guidata da Igor.

Elkann in Arabia anche per la Juventus: alla ricerca di fondi sauditi (ossia il fondo Pif) – Il Fatto - John Elkann si reca in Arabia Saudita per esplorare opportunità di finanziamento per la Juventus, con particolare attenzione al fondo PIF.

