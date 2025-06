Juventus Elkann a dare la carica

In un gesto di entusiasmo e vicinanza, John Elkann si è recato alla Continassa per infondere nuova carica alla Juventus prima della trasferta per il Mondiale per Club. Accompagnato dalla famiglia e dalla dirigenza, ha dimostrato quanto sia importante il sostegno di una leadership unita e motivata. Questo momento di incoraggiamento rappresenta un segnale forte di fiducia e determinazione. La passione dei tifosi e la forza del team saranno fondamentali per raggiungere grandi traguardi.

Elkann alla Continassa per caricare la squadra John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha visitato la Continassa per salutare la Juventus prima della partenza per il Mondiale per Club. Accompagnato dal figlio Leone Mosé e dalla dirigenza al completo, con il presidente Ferrero, l’ad Scanavino, il dg Comolli e Giorgio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Elkann a dare la carica

In questa notizia si parla di: elkann - juventus - dare - carica

Elkann in Arabia anche per la Juventus: alla ricerca di fondi sauditi (ossia il fondo Pif) – Il Fatto - John Elkann si reca in Arabia Saudita per esplorare opportunità di finanziamento per la Juventus, con particolare attenzione al fondo PIF.

? Juve, la carica di Elkann prima del Mondiale per Club: visita a sorpresa alla squadra Vai su Facebook

? #Juve, la carica di Elkann prima del Mondiale per Club: visita a sorpresa alla squadra Vai su X

Juve, la carica di Elkann prima del Mondiale per Club: visita a sorpresa alla squadra; Elkann carica la Juve. E Tudor rinnova subito; Juve, Elkann sprona la squadra e chiede un trofeo. Tudor rinnova.

Juve, la carica di Elkann prima del Mondiale per Club: visita a sorpresa alla squadra Lo riporta msn.com: John Elkann ha seguito l'allenamento odierno della Juventus alla Continassa, confermando supporto e vicinanza ai bianconeri di Tudor alla vigilia della partenza del Mondiale per club.