Juventus | Dan Ndoye il colpo per la rinascita

La Juventus punta decisamente a rilanciarsi e ha individuato in Dan Ndoye il giocatore ideale per questa rinascita. Con la sua velocità e talento, l’esterno del Bologna potrebbe diventare il tassello chiave della nuova era bianconera, sotto la guida di Tudor. Le voci di mercato si infittiscono, e i tifosi sognano già di vedere il loro nuovo protagonista in azione. Il futuro è tutto da scrivere...

Ndoye, la prioritĂ di Tudor La Juventus guarda a Dan Ndoye come il rinforzo chiave per la rinascita bianconera. L’esperto di mercato Paolo Paganini, intervenuto a TMW Radio, ha rivelato che l’esterno del Bologna Dan Ndoye è il preferito di Igor Tudor, e i bianconeri potrebbero fare “follie” per assicurarselo. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Dan Ndoye, il colpo per la rinascita

In questa notizia si parla di: ndoye - juventus - rinascita - colpo

Ndoye Juventus, anche i bianconeri in corsa per l’ala del Bologna! Prezzo e concorrenza, tutti i dettagli - La Juventus si inserisce nella corsa per Ndoye, l’ala del Bologna, con dettagli su prezzo e concorrenza.

2° TORNEO DI CALCIO UNDER 17 - Città di Torre del Greco. II giornata Bologna, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Turris In campo Turris Lazio e poi Milan... Vai su Facebook

Juventus: Dan Ndoye, il colpo per la rinascita.

NDOYE ALLA JUVE: blitz di Giuntoli nella notte | E’ lui il primo rinforzo per la prossima stagione Come scrive ternananews.it: Calciomercato Juventus, obiettivo Ndoye per rinforzare il reparto offensivo: lui il primo colpo per la prossima stagione ...