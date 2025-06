Juventus colpo da 55 milioni | clamoroso sgambetto al Napoli

La Juventus sta facendo tremare il calciomercato italiano con un acquisto da 55 milioni di euro, sorprendentemente superando il Napoli nella corsa al nuovo attaccante. Le trattative bianconere si infiammano, alimentate da colpi di scena e mosse strategiche che potrebbero cambiare gli scenari di Serie A. Con l’imminente nomina di un nuovo direttore sportivo e tecnico, la Vecchia Signora si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. La stagione promette emozioni intense e sorprese dietro l’angolo.

Il calciomercato della Juventus scalda i motori e si prepara a entrare subito nel vivo. Attenzione alle trattative bianconere e ai possibili colpi a sorpresa. Nelle ultime ore, infatti, la Juventus avrebbe sorpassato il Napoli per la rincorsa al nuovo attaccante Come confermato da Damien Comolli in conferenza stampa, la Juventus completerĂ l'organigramma dirigenziale con la scelta di un nuovo direttore sportivo e un nuovo direttore tecnico. La doppia ufficialitĂ potrebbe arrivare giĂ nel corso delle prossime ore. Detto questo, la Juventus si catapulterĂ immediatamente sul fronte calciomercato.