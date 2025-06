Juventus asso Braghin | l’ultimo dei ‘Marottiani’ da 23 trofei in 8 anni con le Women Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO

Scopri il nuovo episodio di JWomen Zone, il format dedicato alla Juventus Women su JuventusNews24.com. Mauro Munno ci guida tra le vittorie, i successi e le curiosità delle bianconere, con approfondimenti sul ruolo di Asso Braghin, l’ultimo “marottiano” a conquistare 23 trofei in otto anni. Un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo della squadra femminile juventina, tra storie di successo e progetti futuri. Non perdertelo!

di Mauro Munno Juventus, asso Stefano Braghin: l’ultimo dei ‘Marottiani’ da 23 trofei in 8 anni con le Women. Mauro Munno su JWomen Zone. Nuovo episodio del format targato .com dedicato alla Juventus Women: JWomen Zone è uno spazio quotidiano incentrato esclusivamente sulla squadra femminile del club bianconero. Ogni giorno sul nostro canale YouTube Mauro Munno è in video per notizie, mercato, approfondimenti, analisi, curiosità e molto altro ancora sul calcio femminile. L’architetto del progetto Juventus Women ha portato 23 trofei in 8 anni grazie a competenza, visione e juventinità rispettando la sostenibilità . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, asso Braghin: l’ultimo dei ‘Marottiani’ da 23 trofei in 8 anni con le Women. Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO

In questa notizia si parla di: women - juventus - mauro - munno

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Juventini, chi suggerireste come '10' forte al nostro Diretùr? Ovviamente, deve essere sul mercato. #JuventusWomen Vai su X

L’arrivo della #Juventus allo Stadio Penzo @baridonmarco # #VeneziaJuve Vai su Facebook

Cambiaghi alla Juventus Women? Offerta all’Inter - VIDEO; Perché la Juventus Women non può vincere la Champions; Chi è Estela Carbonell: primo colpo della Juventus Women.

Juventus Women, perché seguirla? 48 ore a Londra con Mauro Munno – IL VLOG Riporta juventusnews24.com: 48 ore a Londra con Mauro Munno a seguito delle bianconere impegnate in Champions contro l’Arsenal Vi portiamo al seguito della Juventus Women in quella che è stata la ...