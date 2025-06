Juve negli Usa per il Mondiale ma scoppia la bufera | Tudor spiazzato

La Juventus si prepara negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma l’entusiasmo viene scosso da una burrasca inaspettata. Tudor, chiamato alla guida con la sua consueta determinazione, si trova ora a dover gestire una crisi imprevista con uno dei suoi calciatori, mettendo in dubbio le sorti della squadra e alimentando un clima di tensione. Ecco cosa sta accadendo nel cuore di questa avvincente avventura.

Prima grana per Igor Tudor negli Stati Uniti impegnato nel Mondiale per Club: scoppia la bufera con un calciatore, sviluppo inatteso (Ansa Foto) – SerieAnews Una stagione che non finisce più. Terminato il campionato e finite le coppe europee, è ora tempo del Mondiale per club, la nuova super competizione inventata dal presidente della Fifa Gianni Infantino. E così 32 squadre da tutto il mondo si sfideranno in un maxi torneo che prenderà il via il 14 giugno e durerà circa un mese. Gli Stati Uniti ospiteranno le 63 gare in programma divise tra 12 stadi, con la finale prevista al MetLife Stadium, New York New Jersey.

