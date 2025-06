jurassic world bryce dallas howard non chiude la porta ad un ritorno

Bryce Dallas Howard, ormai icona indiscussa di Jurassic World, non esclude la possibilità di un futuro ritorno nel franchise. Nonostante il suo addio ufficiale dopo Il Dominio, la sua passione per i dinosauri e il mondo di Jurassic potrebbe riaccendere la scintilla inaspettatamente. La domanda che tutti si pongono è: tornerà mai a condividere nuovamente lo schermo con Chris Pratt? Solo il tempo potrà svelarlo.

La star del franchise sui dinosauri non ha chiuso la porta ad un ritorno nonostante l'addio alla saga dopo l'ultimo capitolo, Il Dominio. Bryce Dallas Howard è stata uno dei volti più rappresentativi della trilogia di Jurassic World e dopo l'uscita del terzo capitolo, Il Dominio, ha lasciato spazio ai nuovi protagonisti, Scarlett Johansson e Jonathan Bailey. Dopo aver interpretato Claire Dearing al fianco di Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ha dichiarato di non escludere un ritorno del suo personaggio in futuro, nonostante la saga stia per tornare con un soft-reboot. Il possibile ritorno di Bryce Dallas Howard in Jurassic World e l'attesa per La Rinascita "Penso che la porta sia sempre aperta.