Judo Mondiali al via a Budapest con 20 azzurri Torna Bellandi | L' anima è la stessa di Parigi

I Mondiali di judo a Budapest sono il palcoscenico perfetto per mostrare il talento azzurro, con 20 atleti pronti a brillare fino al 20 giugno. Tra loro, il ritorno di Bellandi, anima e cuore della squadra, e l’atteso debutto stagionale dell’olimpionica parigina, che ha motivazioni speciali per questa sfida. Un evento imperdibile per tifosi e appassionati, dove ogni categoria promette emozioni e sorprese.

Fino al 20 giugno i Mondiali in Ungheria: in gara 9 donne e 9 uomini nell'individuale, più 2 azzurri aggiunti per il mixed team. Atteso il debutto stagionale dell'olimpionica di Parigi: "Ecco perchè sono tornata". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Judo, Mondiali al via a Budapest con 20 azzurri. Torna Bellandi: "L'anima è la stessa di Parigi"

In questa notizia si parla di: mondiali - azzurri - parigi - judo

Tennistavolo, i ranking mondiali aggiornati. Gli azzurri meglio piazzati - Mentre i Mondiali di tennistavolo 2025 a Doha sono in corso, le classifiche mondiali restano un punto di riferimento fondamentale.

Mondiali di Judo 2025, l’Italia in gara con 18 Azzurri: c’è il debutto stagionale di Bellandi https://ilfaroonline.it/2025/06/10/mondiali-di-judo-2025-litalia-in-gara-con-18-azzurri-ce-il-debutto-stagionale-di-bellandi/610686/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitte Vai su X

Dopo Parigi, le campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano anche Roma! La cover della settimana è tutta per la coppia d’oro del tennis azzurro! FITP Tennis Jasmine Paolini Vai su Facebook

Il judo torna a Parigi: quattro azzurri alla conquista dello Slam; Italiani in gara oggi 1 agosto · Olimpiadi di Parigi 2024; Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 3 agosto.

Al via i mondiali di judo, venti azzurri a caccia di medaglie Segnala ansa.it: Tutto pronto a Budapest per i mondiali di judo, Sul tatami ungherese dal 13 al 20 giugno saranno 20 gli azzurri in gara con l'esordio stagionale dell'olimpionica Alice Bellandi: l'Italia, dopo i nove ...