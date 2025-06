Juanlu Sánchez Manna in Spagna per chiudere l’affare | tra Napoli e Siviglia ballano 5 milioni

Il calciomercato infiamma il cuore dei tifosi partenopei: il Napoli è vicino a un affare da circa 5 milioni di euro per portare Juanlu Sánchez, talento del Siviglia, in azzurro. Con l’accordo del giocatore già in tasca e il direttore sportivo Manna in Spagna, le trattative sono in fase avanzata. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve, annunciando un colpo che rafforzerà ulteriormente la rosa. Restate sintonizzati per scoprire come andrà a finire!

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Napoli potrebbe presto chiudere un altro colpo di mercato: Juanlu Sánchez, difensore attualmente di proprietà del Siviglia. Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l'affare. Di seguito quanto scritto dal giornalista su "X": "Il Napoli spera di chiudere nelle prossime ore per Juanlu Sanchez: c'è già l'ok del giocatore. Confermata la presenza del ds Manna in Spagna. Incontro positivo con il Siviglia". Notizia segnalata anche da un altro esperto di mercato, Fabrizio Romano, il quale fornisce anche qualche cifra dell'affare Napoli have agreed personal terms with Sevilla fullback Juanlu Sánchez.

