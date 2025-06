Juanlu Sánchez c’è l’ok del giocatore Manna in Spagna per chiudere l’affare

Il Napoli spera di finalizzare presto l’acquisto di Juanlu Sánchez, giovane talento del Siviglia, con il direttore sportivo Giovanni Manna in missione in Spagna. Questo colpo potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa azzurra, portando freschezza e solidità in difesa. La trattativa si surriscalda, e i tifosi aspettano con ansia l’annuncio ufficiale: il futuro del Napoli si fa sempre più brillante e ambizioso.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Napoli potrebbe presto chiudere un altro colpo di mercato: Juanlu Sánchez, difensore attualmente di proprietà del Siviglia. Ci sta lavorando il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, il quale è volato in Spagna per dare un’accelerata alla trattativa con il club andaluso. Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l’affare. Di seguito quanto scritto dal giornalista su “X”: “Il Napoli spera di chiudere nelle prossime ore per Juanlu Sanchez: c’è già l’ok del giocatore. Confermata la presenza del ds Manna in Spagna. Incontro positivo con il Siviglia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juanlu Sánchez, c’è l’ok del giocatore, Manna in Spagna per chiudere l’affare

In questa notizia si parla di: juanlu - manna - spagna - chiudere

Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l’affare: tra Napoli e Siviglia ballano 5 milioni - Il calciomercato infiamma il cuore dei tifosi partenopei: il Napoli è vicino a un affare da circa 5 milioni di euro per portare Juanlu Sánchez, talento del Siviglia, in azzurro.

Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l'affare: tra Napoli e Siviglia ballano 5 milioni; Sky - Juanlu-Napoli, Manna vuole chiudere entro domani! Spuntano le cifre e la possibile alternativa; Napoli, blitz di Manna in Spagna! gli Azzurri vogliono Juanlu Sanchez del Siviglia.

Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l’affare: tra Napoli e Siviglia ballano 5 milioni Lo riporta ilnapolista.it: Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli spera di chiudere presto l'acquisto di Juanlu Sánchez dal Siviglia.