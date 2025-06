È già sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime José Lizarraga Picciotti, il medico che ora è indagato a Roma per omicidio colposo per la morte, il 7. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - José Lizarraga Picciotti, il chirurgo indagato per la morte di Ana è già sotto processo per un'altra liposuzione: «Grappa come anestetico, mi ha rovinata»