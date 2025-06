Jorginho | Felice per lo scudetto del Napoli Nazionale ai Mondiali? Bisogna crederci sarebbe un privilegio tornare

Jorginho, il regista del Napoli campione, si mostra entusiasta e deciso a credere nel sogno di tornare in azzurro, sottolineando l'importanza della Nazionale come grande privilegio. Con la sua esperienza al Flamengo, mantiene viva la speranza di un ritorno che potrebbe fare la differenza, anche in ottica mondiale. La passione per i colori italiani brucia forte: perché sì, lui ci pensa davvero e spera di poter sempre rispondere alla chiamata.

Jorginho intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato della sua nuova avventura al Flamengo e del momento difficile che sta vivendo la Nazionale italiana. Jorginho: «Felice per lo scudetto del Napoli. Nazionale ai Mondiali? Bisogna crederci». Ci pensa al ritorno in azzurro? « Certo che si. La Nazionale è un grande privilegio. E quando chiama si risponde sempre ». Al Flamengo potrebbe avere meno risalto in ottica azzurra? «No, perché? Sono in un grande club che ha grande visibilità. Io devo farei il mio lavoro come ho sempre fatto. Il resto è una conseguenza. E ovviamente sarei felice di tornare in azzurro». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jorginho: «Felice per lo scudetto del Napoli. Nazionale ai Mondiali? Bisogna crederci, sarebbe un privilegio tornare»

