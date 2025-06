Joe Bastianich in città posa con la maglia del Genoa

Joe Bastianich, celebre chef e imprenditore di fama internazionale, sbarca a Genova con stile! Nelle sue storie su Instagram, il volto noto sembra essere impegnato nelle riprese della nuova trasmissione 'Foodish', in onda su TV8. Accompagnato dall’affascinante Carolina Stramare, ex Miss Italia e genovese doc, l’atmosfera si fa ancora più speciale. La città si prepara a ospitare un evento culinario da non perdere, che promette di svelare nuovi sapori e storie irresistibili.

