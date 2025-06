Jesus Christ Superstar | il celebre musical in versione jazz a Costa di Mezzate

Il punto di incontro tra musica, fede e grande emozione torna a Costa di Mezzate con una sorprendente interpretazione jazz del celebre musical Jesus Christ Superstar. Venerdì 13 giugno alle 20.45, la chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire si trasformerà in un palcoscenico unico, unendo cultura e solidarietà in un evento che promette di coinvolgere cuore e anima. Non perdere questa straordinaria esperienza sonora e spirituale!

Costa di Mezzate. Continua il viaggio di questa fortunata versione jazz del celebre e amatissimo musical Jesus Christ Superstar, che venerdì 13 giugno, con inizio alle 20.45, farĂ tappa nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio martire in Costa di Mezzate. Il concerto, promosso dalla Parrocchia in collaborazione con l’ AVIS (che quest’anno festeggia i 60 anni di presenza in paese) e con il sostegno delle ditte Montello e Fra.Mar, ha il suo punto di forza nei suggestivi arrangiamenti realizzati dal chitarrista Sandro Di Pisa (qui in veste anche di narratore) e nel decisivo contributo degli altri due componenti del trio: Nadio Marenco alla fisarmonica e Roberto Olzer all’organo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Jesus Christ Superstar”: il celebre musical in versione jazz a Costa di Mezzate

