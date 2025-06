jason isaacs e johnny flynn insieme nel film di harry potter

di grande fermento e rinnovamento nel mondo magico di Harry Potter, aprendo le porte a nuove interpretazioni e prospettive che promettono di catturare l’immaginazione dei fan di ieri e di oggi.

nuova interpretazione di lucius malfoy: passaggio di testimone tra jason isaacs e johnny flynn. Il mondo della saga di Harry Potter si prepara a vivere un importante cambiamento nel ruolo di Lucius Malfoy. Dopo anni in cui è stato interpretato da Jason Isaacs, il personaggio simbolo del padre di Draco sta per essere affidato a una nuova figura, che lo rappresenterà in una prossima produzione televisiva. La transizione segna un momento significativo sia per gli appassionati che per i professionisti coinvolti. l’attore scelto per interpretare lucius malfoy nella serie tv. johnny flynn: il nuovo volto del mago oscuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it