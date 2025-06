Jannik Sinner bomba di Paolino Canè | Troppo educato E così

Paolo Canè ha analizzato con passione e competenza il recente duello tra Sinner e Alcaraz, rivolgendosi a chi Riduce tutto alla sconfitta di Sinner. Secondo l’ex campione, il vero talento si vede nel livello di gioco e nell’intensità del match, che ha eliminato ogni dubbio sul divario tra i due. Quel gap che un tempo sembrava insormontabile sulla terra rossa è ormai scomparso, aprendo nuovi scenari per il futuro del tennis.

Paolo Canè è sicuro: “Chi dice che è Sinner che ha perso la partita e che non l’ha vinto Alcaraz non ci capisce nulla di tennis”. L’ex bandiera della Coppa Davis non ha dubbi e si è raccontato in una lunga intervista con Fanpage, definendo il match “di un’intensità impressionante”: “Al livello a cui hanno giocato loro, c’è solo il vuoto dietro. Gli altri non reggono”. E il gap di Sinner su Alcaraz sulla terra rossa è scomparso “Quel gap che sembrava esserci tra Alcaraz e Sinner oggi non c’è più. Anche lì giocano alla pari”. Durante il match “non ho visto passaggi a vuoto, nemmeno per un istante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it