jannacci il medico della musica

Morandi Lo sguardo intenso e sorridente di Enzo Jannacci (Milano 1935 – 2013) è il tratto distintivo stampato sulla vignetta del francobollo appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano” emesso dal nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 3 giugno scorso con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,30. Vincenzo – per tutti Enzo Jannacci è stato un medico, chirurgo e anche specialista nel soccorso a bambini e immigrati e allo stesso tempo cantautore, pianista, attore e sceneggiatore italiano, geniale per le sue invenzioni e interpretazioni canore e musicali, cariche di sentimenti che catturano il quotidiano senso della vita descrivendo personaggi apparentemente inesistenti, spesso da ricercarsi tra gli ultimi che invece si possono facilmente riconoscere nei luoghi in cui viviamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it