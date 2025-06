Jacopo Dezi rinnova | l' punta alla Serie B con nuovi acquisti

Jacopo Dezi firma il rinnovo con l'undici di Bucchi, confermando la sua importanza nel progetto di risalita in Serie B. Con nuovi acquisti e un occhio attento alla porta, la squadra si prepara a un’altra stagione all’insegna della crescita e della determinazione. La strada verso i fondamentali obiettivi è tracciata: ora, il futuro si costruisce passo dopo passo, puntando a riportare il club ai vertici.

di Andrea Lorentini Adesso è ufficiale: Jacopo Dezi rinnova con l' per un altro anno. Fedelissimo di Bucchi, sarà uno dei centrocampisti da quali si ripartirà per l'assalto alla serie B. Nel frattempo prosegue il casting per la porta. L'obiettivo è chiaro: affiancare a Trombini un altro portiere di sicura affidabilità . In queste settimane oltre ai profili di Venturi e Poluzzi, rispettivamente in uscita da Gubbio e SudTirol, Nel taccuino di Nello Cutolo sono finiti anche i nomi Andrea Seculin, Marco Pissardo e Jacopo Furlan. Il primo è un classe '90 ed ha disputato l'ultima stagione a metà tra Trapani e Modena.