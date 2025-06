Iveco celebra 50 anni | innovazione e veicoli elettrici protagonisti a Torino

Iveco celebra 50 anni di innovazione e sostenibilità, con un focus speciale sui veicoli elettrici, protagonisti a Torino. Durante l’evento alle Ogr, il CEO Olof Persson ha sottolineato come il mix di spirito italiano e capacità innovativa siano il motore del successo del marchio. Con una partecipazione che coinvolge dipendenti, clienti e partner, Iveco ambisce a continuare a guidare il progresso e a plasmare il futuro della mobilità sostenibile.

"Stiamo facendo leva su due elementi che per noi sono unici: il nostro spirito italiano e la nostra capacità di innovare.". Lo ha detto Olof Peon, ceo di Iveco Group, durante la festa alle Ogr Torino per i 50 anni del brand controllato da Exor. All'evento, che durerà fino a domenica 15 giugno, partecipano dipendenti, concessionari, fornitori e clienti. "Vogliamo tutti che questa attività prosperi, cresca e continui a guidare il progresso per i prossimi 50 anni e oltre" ha aggiunto Peon. "Se vogliamo competere e vincere, dobbiamo fare in modo che i clienti vedano Iveco per quello che realmente è: tecnicamente avanzata e profondamente orientata al cliente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net