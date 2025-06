Ivan Zazzaroni | Chi critica Ranieri non saprebbe neanche scegliere tra due detersivi C’è una cosa intollerabile negli attacchi alla sua persona

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si scaglia contro chi critica Claudio Ranieri senza conoscerne i motivi. Le sue parole evidenziano l’assurdità di attacchi ingiustificati, dimostrando come alcuni giudizi siano privi di fondamento e di rispetto. Chi critica Ranieri, spesso, non saprebbe nemmeno scegliere tra due detersivi, tanto sono superficiali le loro argomentazioni. La vera eleganza sta nel saper giudicare con rispetto e conoscenza, non con superficialità .

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul rifiuto di Claudio Ranieri di allenare l’Italia. I dettagli Nel suo editoriale odierno, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport analizza il “gran rifiuto” di Claudio Ranieri alla panchina dell’Italia: «Tentare di macchiarne la figura per un no, frutto di un ripensamento notturno, è un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ivan Zazzaroni: «Chi critica Ranieri non saprebbe neanche scegliere tra due detersivi. C’è una cosa intollerabile negli attacchi alla sua persona»

