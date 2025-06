Italiani fermati e deportati è inaccettabile | la video-denuncia degli attivisti in marcia verso Rafah per Gaza

Una marcia di speranza e solidarietà si è trasformata in un'ingiustificata retata: 232 attivisti, tra cui 200 italiani, sono stati fermati e deportati mentre cercavano di raggiungere Rafah per portare aiuto a Gaza. La denuncia, con un video dal Cairo, evidenzia un atto inaccettabile contro chi si batte per i diritti umanitari. È il momento di fare luce su questa grave violazione e sostenere le voci che chiedono giustizia.

Gli attivisti occidentali, tra cui 200 italiani, della Global March for Gaza, la marcia umanitaria che aveva come obiettivo quello di arrivare al valico di Rafah per “chiedere la fine dell’assedio su Gaza e l’apertura di un corridoio umanitario sicuro”, sono stati “fermati, gli sono stati ritirati i documenti e sono state deportati”. La denuncia arriva dal Cairo da una delle attiviste, Antonietta Chiodo, con un video pubblicato sui canali social dell’organizzazione. “Molti sono stati già deportati e questo è assolutamente inaccettabile”, denuncia Chiodo che, insieme ad alcuni dei 200 italiani previsti alla marcia, era già arrivata in Egitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Italiani fermati e deportati, è inaccettabile”: la video-denuncia degli attivisti in marcia verso Rafah per Gaza

