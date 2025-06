Italiani bloccati al Cairo' 35 rilasciati e 7 rimpatriati'

Dopo settimane di tensione e incertezza, 35 attivisti italiani sono stati finalmente rilasciati all’aeroporto del Cairo, mentre altri sette sono stati rimpatriati, segnando un passo importante nella vicenda dei nostri connazionali coinvolti nella marcia internazionale per Gaza. Questa notizia porta speranza e rafforza il senso di solidarietà verso chi lotta per cause di pace e giustizia. La lotta continua, e noi restiamo vicini a loro.

Sono stati rilasciati 35 degli attivisti Pro Pal italiani bloccati all'aeroporto del Cairo per partecipare alla marcia internazionale per Gaza. Altri sette, invece, sono stati rimpatriati. E' quanto si apprende da fonti vicine ai movimenti.

