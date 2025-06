Italian sounding gli Usa leader della contraffazione | marketplace e-commerce e social media la vita facile dei truffatori della mozzarella

Italian sounding, gli USA leader della contraffazione: marketplace, e-commerce e social media facilitano la vita ai truffatori della mozzarella. La crescente diffusione di questi strumenti rende più facile vendere prodotti non certificati, minando la reputazione e la qualità del nostro patrimonio gastronomico. In occasione della Giornata mondiale contro la contraffazione, il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana lancia un forte allarme: è ora di agire per proteggere autenticità e consumatori.

"La crescente diffusione di marketplace online, e-commerce e social media ha reso più facile per i truffatori vendere prodotti non certificati". È l'allarme che arriva, in esclusiva per Notizie.com, dal Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana in occasione della Giornata mondiale contro la contraffazione che si celebra oggi giovedì 12 giugno 2025. La mozzarella di bufala è uno dei prodotti italiani più colpiti dal mercato del falso e dal fenomeno dell'italian sounding.

